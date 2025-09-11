Sánchez celebra la botadura de la F-111 Bonifaz, un «estandarte» de la capacidad de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves la botadura de la fragata F-111 Bonifaz, primera unidad de la serie F-110 construida para la Armada y un «estandarte» de la capacidad tecnológica de España, así como del «compromiso» con la seguridad, tanto europea como internacional.

«Les va a permitir cumplir sus misiones con todas las garantías», ha dicho el jefe del Ejecutivo en la solemne ceremonia amadrinada por la reina Sofía y celebrada este jueves en el astillero de Navantia en Ferrol.