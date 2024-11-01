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Sánchez: "Ayuso ha dado vergüenza ajena en México"

Sánchez: "Ayuso ha dado vergüenza ajena en México"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se cargó este domingo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular capitalino, Isabel Díaz Ayuso, señalándola de haber dado "vergüenza ajena" en su reciente viaje a México. "¿Habéis visto el espectáculo de Ayuso en México? Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena", manifestó Sánchez en un mitin de su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la ciudad andaluza de Cádiz.

| etiquetas: sánchez , ayuso , vergüenza , ajena , méxico
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2 comentarios
5 1 0 K 79 actualidad
Cehona #1 Cehona
Todo el Partido Popular es de verguenza ajena, solo hay que escuchar a la poligonera en el Congreso y a su alma mater en la Asamblea de Madrid.
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GeneWilder #2 GeneWilder
Unos en México, otros en Marruecos...
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menéame