Sánchez acusa a "los promotores de la guerra ilegal" de Irán de lograr un "desastre absoluto" y destaca el silencio "cobarde" de PP y Vox

El presidente del Gobierno recupera el recuerdo de Irak, el 'trío de las Azores' y José María Aznar para defender su 'No a la guerra' de Irán: "No estamos en el mismo escenario, sino en algo mucho peor"
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El Gobierno acuerda elevar en 1.340 millones el gasto militar y da otros 1,9 millones al CIS de Tezanos "por necesidades ineludibles"
Hacienda no detalla justificación para el Ministerio de Defensa y sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, se limita a apuntar que debe "pagar estudios"
www.elmundo.es/espana/2026/03/10/69b05fd321efa09c228b45a8.html
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Si vis pacem para bellum
Seguimos comprando material militar americano, seguimos enviando fragatas, los aviones siguen pasando por España, pero la culpa es de PP y Vox.
Y por supuesto, todo esto aderezado a que en España va todo superbien, no tenemos problema de la vivienda, y si lo hay es por culpa de PP y Vox, no tenemos lista de esperas, y si las hay son culpa de PP y Vox, etc