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Sánchez acusa a "los promotores de la guerra ilegal" de Irán de lograr un "desastre absoluto" y destaca el silencio "cobarde" de PP y Vox

Sánchez acusa a "los promotores de la guerra ilegal" de Irán de lograr un "desastre absoluto" y destaca el silencio "cobarde" de PP y Vox

El presidente del Gobierno recupera el recuerdo de Irak, el 'trío de las Azores' y José María Aznar para defender su 'No a la guerra' de Irán: "No estamos en el mismo escenario, sino en algo mucho peor"

| etiquetas: sanchez , guerra ilegal , iran , desastre absoluto , destaca , silencio , pp , vox
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Grahml *
Bueno, cuidado que en cualquier momento Ayuso premia a Trump con la primera medalla de oro de la paz de la Comunidad Madrid.
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#3 lo de que sea de oro es importante para la urraca anaranjada
1 K 12
Harkon #4 Harkon *
No a la guerra pero vuelvo a incrementar este año el gasto militar otros 1.300 millones

El Gobierno acuerda elevar en 1.340 millones el gasto militar y da otros 1,9 millones al CIS de Tezanos "por necesidades ineludibles"

Hacienda no detalla justificación para el Ministerio de Defensa y sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, se limita a apuntar que debe "pagar estudios"

www.elmundo.es/espana/2026/03/10/69b05fd321efa09c228b45a8.html



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#7 xaxipiruli
#6 que si compadre, unga unga
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FunFrock #8 FunFrock
#7 Unga Unga es lo más inteligente que suelo leer por aquí.
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mefistófeles #10 mefistófeles *
Para el ínclito harkonito, que no me deja citarle...

Si vis pacem para bellum
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#9 jaramero
Es que viene alguien de fuera con billetes y a la derechusma se le hace el culo pepsicola. Si no les gustan sus principios, tienen otros por si acaso...
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FunFrock #1 FunFrock
La guerra la hace Donald Trump pero la culpa es del PP y Vox
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#2 xaxipiruli *
#1 No, la culpa es de las élites, y los de PP y VOX son ratas que les seguirían aunque eso suponiese una traición a la patria.
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FunFrock #6 FunFrock *
#2 Las Elites españolas tienen la culpa de la Guerra de Iran y el PP y Vox son ratas traidores a la Patria pq así lo dice Pedro Sanchez.
Seguimos comprando material militar americano, seguimos enviando fragatas, los aviones siguen pasando por España, pero la culpa es de PP y Vox.

Y por supuesto, todo esto aderezado a que en España va todo superbien, no tenemos problema de la vivienda, y si lo hay es por culpa de PP y Vox, no tenemos lista de esperas, y si las hay son culpa de PP y Vox, etc
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menéame