Samsung desarrolla un nuevo wearable llamado Ear-EEG con forma de auricular que lee tu cerebro

El wearable será útil para medir signos de somnolencia, capacidad de atención y con IA será capaz de determinar si las personas disfrutan con el contenido que ven. Tras recopilar estos datos, se podrán utilizar para investigar el comportamiento y usarlos para mejorar el aprendizaje y enseñanza relacionados con la capacidad de concentración. Tras esto, tenemos la segunda utilidad que ha descrito Samsung y esta sería usar este wearable que lee el cerebro para analizar respuestas en marketing y entretenimiento.

Imag0 #1 Imag0
Prefiero el sistema wireless  media
2 K 25
Macadam #2 Macadam *
Sólo por aclarar: Ear-EGG es una técnica usada para medir la actividad cerebral... y ya existen varios aparatos. El de Samsung se llama... "Samsung Ear-EGG"

será capaz de determinar si las personas disfrutan con el contenido que ven. Tras recopilar estos datos, se podrán utilizar para investigar el comportamiento y usarlos para mejorar el aprendizaje y enseñanza relacionados con la capacidad de concentración

No para mandarte publicidad mejor guiada, no, no seas malpensao
2 K 23
OCLuis #3 OCLuis
Pues si me lee el cerebro espero que no tenga acceso al 091.
0 K 14
DrEvil #4 DrEvil
Pues se va a inflar a leer platillos...  media
0 K 10

