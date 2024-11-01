Samsung desarrolla un nuevo wearable llamado Ear-EEG con forma de auricular que lee tu cerebro

El wearable será útil para medir signos de somnolencia, capacidad de atención y con IA será capaz de determinar si las personas disfrutan con el contenido que ven. Tras recopilar estos datos, se podrán utilizar para investigar el comportamiento y usarlos para mejorar el aprendizaje y enseñanza relacionados con la capacidad de concentración. Tras esto, tenemos la segunda utilidad que ha descrito Samsung y esta sería usar este wearable que lee el cerebro para analizar respuestas en marketing y entretenimiento.