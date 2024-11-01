·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6910
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
5303
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
6179
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
6387
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
5709
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
más votadas
697
Ana Garrido, la heroína que destapó la trama Gürtel, obligada a abandonar España de nuevo: "El Sistema ha podido conmigo"
600
RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"
773
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado
606
Aznar presume de herencia franquista: "No condenaré algo de lo que formó parte mi padre"
449
Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
16
clics
Samsung crea una memoria 96% más eficiente que la NAND
La nueva memoria basada en FeFETs aumenta el almacenamiento y reduce el consumo energético hasta en un 96%, comparada con las NAND.
|
etiquetas
:
samsung
,
memoria flash
,
fefet
,
nand
,
móvil
5
1
0
K
67
tecnología
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
67
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
reducirían el consumo energético hasta en un 96% frente a la NAND convencional.
Y eso significa una reducción del calor generado que es un problema hoy en día.
1
K
29
#2
Dav3n
*
#1
Ahora solo falta saber a qué precio ofrecen esta reducción del consumo energético...
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y eso significa una reducción del calor generado que es un problema hoy en día.