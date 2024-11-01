edición general
Samsung crea una memoria 96% más eficiente que la NAND

La nueva memoria basada en FeFETs aumenta el almacenamiento y reduce el consumo energético hasta en un 96%, comparada con las NAND.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
reducirían el consumo energético hasta en un 96% frente a la NAND convencional.

Y eso significa una reducción del calor generado que es un problema hoy en día.
#2 Dav3n *
#1 Ahora solo falta saber a qué precio ofrecen esta reducción del consumo energético...
