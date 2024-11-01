SALZILLO, EL INSTANTE DETENIDO, exposición del 5 de mayo al 23 de agosto 2026

Francisco Salzillo está considerado uno de los grandes maestros de la escultura española, sirviendo como enlace entre la estética barroca y la nueva sensibilidad que caracteriza al siglo XVIII. La exposición del Museo Nacional de Escultura en el Palacio Nacional de Villena (Valladolid) constituye también una gran oportunidad para profundizar en el proceso creativo de Salzillo, un aspecto no tan conocido por el gran público pero decisivo para comprender el éxito que llegó a alcanzar.