Salvemos a GPT-3.5: ¡El primer ChatGPT no debería morir!

GPT-3.5, el auténtico y original ChatGPT, que democratizó la IA en 2022, ha desaparecido. Sin API, sin acceso, nada. Petición para que OpenAI preserve el ChatGPT original como patrimonio digital de la humanidad o lo libere open source.

#4 Grandpiano
Petición redactada por ChatGPT-3.5 :-D
#10 StopKillingAI
#4 Casi! He usado GPT-5 y Claude Sonet 4
janatxan #1 janatxan
Se nos esta yendo un poco de las manos lo de la nostalgia digital...
skaworld #3 skaworld
#1 #2 Yo es que el Chat GPT que me molaba era el de la maqueta, luego ya se hizo muy comercial
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#3 El libro sí que era bueno, luego lo adaptaron fatal.
skaworld #7 skaworld
#6 lo que pasa es que ahora hay muchos que se suben al carro de los asistentes basados en LLM, pero los inteligencers de verdad hemos estado ahi desde el Clippo que era el bueno bueno
#14 StopKillingAI
#7 Las aventuras conversacionales sí que molaban!
#8 mcfgdbbn3
#1: Depende, para documentación histórica sí podría ser interesante.
#17 mcfgdbbn3 *
#15: O incluso para temas científicos, hay gente que está usando ChatGPT a modo de pisicólogo gratis, estaría bien de cara a poder investigar más adelante cómo afecta a la persona ese tipo de uso, si no tienes la herramienta usada... se complica la investigación.
Connect #5 Connect *
El Síndrome de Diógenes Digital xD
#12 StopKillingAI
#5 Conoces Internet Archive?
archive.org/
antesdarle #2 antesdarle
CON 1,000 FIRMAS:
Propuesta de reunión con OpenAI Europa.
Campaña en medios tech (Xataka, Genbeta, Hipertextual)
Apoyo de profesores universitarios y académicos.

Como que nos hemos venido un poco arriba no? xD
#11 StopKillingAI
#2 Ya tengo el apoyo de un profesor universitario, la campaña es una nota de prensa muy personalizada y seguimiento de la misma...
mecha #9 mecha
¿CHATGPT no era ya opensource? Eso me quería sonar.
Otra cosa es que liberen el modelo entrenado, y los datos que usaron, cosa que no van a hacer porque de seguro no hicieron ningún filtro legal en ese aprendizaje.
#13 StopKillingAI
#9 han liberado un modelo open source, pero no es el GPT-3.5 el ChatGPT original... Era bastante único...
#16 Einwanderer
#9 La versión 2 lo fue github.com/openai/gpt-2 , pero después OpenAI decidió que ya no era tan open y que los nuevos modelos implicaban riesgos que blablabla...
