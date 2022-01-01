GPT-3.5, el auténtico y original ChatGPT, que democratizó la IA en 2022, ha desaparecido. Sin API, sin acceso, nada. Petición para que OpenAI preserve el ChatGPT original como patrimonio digital de la humanidad o lo libere open source.
Propuesta de reunión con OpenAI Europa.
Campaña en medios tech (Xataka, Genbeta, Hipertextual)
Apoyo de profesores universitarios y académicos.
Como que nos hemos venido un poco arriba no?
Otra cosa es que liberen el modelo entrenado, y los datos que usaron, cosa que no van a hacer porque de seguro no hicieron ningún filtro legal en ese aprendizaje.