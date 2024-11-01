edición general
2 meneos
14 clics

Salvar La Tejita anuncia que la promotora del hotel acata una orden y rellena un socavón que afectó a un campo de dunas de dominio público  

La asociación ecologista lo define como una “estocada” al resto del proyecto hotelero, y con ello la empresa “está reconociendo y acatando que no van a poder terminar las 196 camas”. Tras años de protesta social, a compañía del empresario José Viqueira, encargada de las obras del hotel, en el sur de Tenerife, ha acatado parte de la orden emitida, desde abril de 2024, por el Servicio Provincial de Costas de Tenerife, a instancias de la Dirección General de la Costa y el Mar, que indicaba la necesidad de reponer el terreno “a su estado anterior”.

| etiquetas: tenetife , la tejita , hotel , urbanismo , medioambiente , corrupción
1 1 0 K 18 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 18 actualidad
Andreham #1 Andreham
Casi dos años para acatar una sentencia.

Hazlo tú y a ver qué pasa al mes.
0 K 6

menéame