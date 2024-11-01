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El Salvador publica una ley que permite condenas a cadena perpetua para menores de tan solo 12 años (eng)

El Salvador publica una ley que permite condenas a cadena perpetua para menores de tan solo 12 años (eng)

La nueva medida de imposición de penas se produce mientras el presidente Nayib Bukele supervisa un estado de emergencia de cuatro años contra la delincuencia.

| etiquetas: el salvador , bukele , cadena perpetua , menores de edad
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
masde120 #2 masde120
Esto ya es una animalada. Si hay menores de 12 años asesinando y violando tendrán que tener pena, pero aún son culpables sus tutores, padres y estado, no ellos. Así que tanto los padres como el propio estado tendrían que cumplir parte de esa pena
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#6 lameth
#2 No conoces la realidad de El Salvador si crees eso.
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#7 Troll_hunter
#6 me interesa saber, podrías elaborar tu respuesta por favor?
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masde120 #8 masde120
#6 entonces, cual es la realidad que tu gran conocimiento del Salvador te hace creer que es responsabilidad exclusiva del menor? alumbrame por favor
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ostiayajoder #9 ostiayajoder
#6 pero no habia acabado con la criminalidad el tio este??
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SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#2 Es una auténtica salvajada.
#6 Está reconociendo la realidad de El Salvador perfectamente. Lo reconoce como el Estado fallido, incapaz de construir una sociedad sana que es.
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antesdarle #11 antesdarle
#2 entiendo que los tutores tienen responsabilidad civil de cara a indemnizaciones, pero responsabilidad penal? Solo si se demuestra que han cometido algún delito o negligencia. Ser el tutor legal de un menor no te convierte en el responsable penal de per se, de lo que el crio haya podido cometer.
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pitercio #5 pitercio
Así pasa menos tiempo desde que les paren sus madres en la cárcel hasta que se reencuentran después de un breve paso por la calle.
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#1 DenisseJoel
No creo que el régimen de Bulele vaya a durar tanto tiempo como para que esa perpetuidad de la condena se aplique realmente.
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vicvic #3 vicvic
"for severe crimes, including homicide, terrorism or rape."

Para casos excepcionales. Tampoco tiene sentido que aquí el mejor de 14 pueda hacer cualquier barbaridad de las anteriores y al pasar a la mayoría de edad quede sin atencedentes cual angelito. Estamos hablando de situaciones excepcionales, claro.
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masde120 #4 masde120
#3 entre cadena perpetua y sin antecedentes y libertad hay MUCHO intermedio.
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menéame