Mi salud y la naturaleza no están en venta

Las poderosas industrias contaminantes y sus aliados políticos están desmantelando la legislación ambiental europea y cambiando nuestra salud y nuestro futuro por beneficios y poder. Estos ataques temerarios amenazan el agua potable, los alimentos seguros, el aire puro y la naturaleza sana. Alimentan una contaminación vinculada al cáncer, las enfermedades respiratorias y otros graves riesgos para la salud, y todo ello se decide a puerta cerrada y sin nuestro consentimiento.