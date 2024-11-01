Salud mental en Gaza: cómo sobrevivir emocionalmente a la barbarie

Hoy, la vida en Gaza es una cuestión de fe. La inseguridad acerca de la propia supervivencia o de la de los seres queridos es el pan de cada día. Literalmente, hay más incertidumbre que alimento. En una guerra no solo se sufren los bombardeos con pérdidas humanas y materiales. Se padecen los desplazamientos forzados, las hambrunas y, en Gaza también, la escasez de agua y el bloqueo de la ayuda internacional por la acción de Israel. Psicológicamente, en esta ofensiva contra la población palestina hay un fuerte componente de deshumanización.