La salud mental como accesorio estético

Esa aristocracia emocional, tan pulcra en sus palabras y tan devastadora en sus prácticas, ha descubierto que no hay nada tan rentable como apropiarse del lenguaje del dolor para encubrir su propia falta de empatía. De ahí que hayan elevado a la categoría de mantra frases como «estoy trabajando en mí», «estoy priorizando mi bienestar» o «estoy en un proceso». Traducción simultánea: no me da la gana cumplir ninguna responsabilidad, pero voy a envolvértelo en celofán terapéutico para que parezca un acto de iluminación personal. Y funciona.
| etiquetas: salud menta , estética , hipocresía , fingimiento