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Las Salinas de Cabo de Gata empiezan a quedarse sin agua: los flamencos se marchan

Las Salinas de Cabo de Gata empiezan a quedarse sin agua: los flamencos se marchan

Las Salinas de Cabo de Gata vuelven a enfrentarse a una situación crítica que amenaza con repetir la catástrofe ecológica de 2022. Según denuncian los vecinos del núcleo La Almadraba de Monteleva, el humedal ha dejado de recibir agua debido a una nueva obstrucción en las galerías subterráneas que conectan la reserva natural con el mar lo que está provocando consecuencias visibles y dramáticas: la desecación de las zonas de anidamiento y la huida de unos 200 flamencos que habían regresado al humedal, en busca de unas condiciones más adecuadas...

| etiquetas: almería , cabo de gata , humedales , salinas , flamencos , naturaleza
11 2 0 K 172 Ecología
1 comentarios
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cocolisto #1 cocolisto
Desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, somos un desastre, desde el primer ciudadano hasta la última de las empresas, responsables autonómicos y nacionales, jueces que miran para otro sitio, cuando no entierran en años y años de procesos interminables a lo que es terrorismo ambiental. Una pena.
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menéame