Las Salinas de Cabo de Gata empiezan a quedarse sin agua: los flamencos se marchan

Las Salinas de Cabo de Gata vuelven a enfrentarse a una situación crítica que amenaza con repetir la catástrofe ecológica de 2022. Según denuncian los vecinos del núcleo La Almadraba de Monteleva, el humedal ha dejado de recibir agua debido a una nueva obstrucción en las galerías subterráneas que conectan la reserva natural con el mar lo que está provocando consecuencias visibles y dramáticas: la desecación de las zonas de anidamiento y la huida de unos 200 flamencos que habían regresado al humedal, en busca de unas condiciones más adecuadas...