Sale a la luz la ciudad romana sepultada de Forum Aemilii: identificados el foro y un teatro monumental en un enclave estratégico de la Vía Apia  

La campaña de investigaciones arqueológicas desarrollada recientemente en el territorio de Flumeri, en la provincia italiana de Avellino, ha arrojado resultados de excepcional relevancia para el conocimiento de la urbanística de la antigua ciudad romana que yace en el paraje conocido como Fioccaglia. Los trabajos han logrado definir con nitidez la trama urbana del asentamiento, confirmando al mismo tiempo su papel estratégico en el trazado de la Vía Apia, arteria incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.