Los salarios no suben como el coste de la vida: dos estudios explican por qué

La desigualdad salarial que los empleadores han introducido en los centros de trabajo es la principal razón por la que los salarios, con sindicatos muy debilitados, no crecen como lo hace el coste de la vida. Texto en primer comentario.
"El estudio se refiere a EEUU, pero sus conclusiones pueden generalizarse a otras regiones del planeta donde existen economías avanzadas. Lo que viene a decir es que la desigualdad salarial que los empleadores han introducido en los centros de… » ver todo el comentario
En España tenemos seguridad social, no tenemos días de enfermedad sino bajas médicas y las vacaciones normalmente son las legales.