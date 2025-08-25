edición general
5 meneos
21 clics
Los salarios no suben como el coste de la vida: dos estudios explican por qué

Los salarios no suben como el coste de la vida: dos estudios explican por qué

La desigualdad salarial que los empleadores han introducido en los centros de trabajo es la principal razón por la que los salarios, con sindicatos muy debilitados, no crecen como lo hace el coste de la vida. Texto en primer comentario.

| etiquetas: salarios , negociación individual , debiolidad sindical
4 1 0 K 45 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 45 actualidad
Feindesland #1 Feindesland *
Un tema muy complicado: introducir muchas categorías laborales, diferenciadas por tareas o por experiencia, debilita la negociación colectiva. Pero la gente, cuando va a bucar un trabajo, quiere negociar por su cuenjta, no plegarse al convenio...

"El estudio se refiere a EEUU, pero sus conclusiones pueden generalizarse a otras regiones del planeta donde existen economías avanzadas. Lo que viene a decir es que la desigualdad salarial que los empleadores han introducido en los centros de…   » ver todo el comentario
0 K 13
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Los salarios no suben porque no hay lucha obrera, así de simple.
0 K 12
#3 nanrefram
El estudio se podrá extrapolar en parte pero no todo porque hay cosas de las que habla que no dependen de la sindicación.

En España tenemos seguridad social, no tenemos días de enfermedad sino bajas médicas y las vacaciones normalmente son las legales.
0 K 7

menéame