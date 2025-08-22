El sacerdote católico George Zina, que trabajó en Orlando, se enfrenta a acusaciones de abusos a menores y a una demanda judicial (Eng)

El sacerdote católico George Zina, que trabajó en Orlando, se enfrenta a acusaciones de abusos a menores y a una demanda judicial. Pero la oficina del sheriff del condado de Orange dijo esta semana que investigó las acusaciones contra Zina y escuchó "testimonios muy convincentes" de una supuesta víctima. En febrero, la oficina del sheriff decidió que Zina debía ser acusado de dos cargos de agresión sexual y envió esa recomendación a la Oficina del Fiscal del Estado de Orange-Osceola.