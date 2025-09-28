Qué sabemos de la detención de Galloway en el aeropuerto

Circula por redes sociales que George Galloway, exdiputado laborista y líder del Partido Británico de los Trabajadores, y su mujer fueron arrestados este sábado en el aeropuerto de Gatwick de Londres. Sin embargo, la Policía Metropolitana lo desmiente en un comunicado dirigido a Newtral.es: “Ninguno de los dos fue arrestado y se les permitió continuar su camino”.