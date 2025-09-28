edición general
5 meneos
34 clics
Qué sabemos de la detención de Galloway en el aeropuerto

Qué sabemos de la detención de Galloway en el aeropuerto

Circula por redes sociales que George Galloway, exdiputado laborista y líder del Partido Británico de los Trabajadores, y su mujer fueron arrestados este sábado en el aeropuerto de Gatwick de Londres. Sin embargo, la Policía Metropolitana lo desmiente en un comunicado dirigido a Newtral.es: “Ninguno de los dos fue arrestado y se les permitió continuar su camino”.

| etiquetas: sabemos , detención , galloway , aeropuerto
4 1 0 K 63 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
#1 manuelnw *
“Si una persona está siendo examinada, se le puede exigir que proporcione cualquier información solicitada, incluidas contraseñas y PIN de cualquier dispositivo electrónico. Cometerá un delito si incumple deliberadamente este requisito.”

El derecho a la defensa (y a la intimidad, a la privacidad, al secreto de las comunicaciones …) por los suelos.
6 K 62
#2 UNX
#1 Es la deriva del Reino Unido, espero que no seamos los siguientes.
0 K 11
#3 manuelnw
#2 Bueno igual sí. ¿Cómo va lo del Chat Control 2.0?
1 K 32
#4 Acabose
#1 Llevamos bastante tiempo con una descomposición progresiva de los valores democráticos y acabaremos muy mal.
1 K 19

menéame