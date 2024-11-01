Ryanair ejecutará un nuevo recorte de 1,2 millones de asientos para el próximo verano y abandonará Asturias

La aerolínea que más pasajeros transporta en España respalda su decisión en el alza de tasas de Aena y en las multas de Consumo por el equipaje. Ryanair, vuelve a sacar la tijera en España con un nuevo ajuste de capacidad en los aeropuertos españoles. El CEO del grupo Michael O'Leary ha sido el encargado de anunciar este miércoles en Madrid un recorte de 1,2 millones de asientos para la temporada de verano de 2026, lo que supondrá una reducción del 10% sobre su programación estival. Estos recortes se suman a los 2 millones de asientos que------