Ryanair ejecutará un nuevo recorte de 1,2 millones de asientos para el próximo verano y abandonará Asturias

La aerolínea que más pasajeros transporta en España respalda su decisión en el alza de tasas de Aena y en las multas de Consumo por el equipaje. Ryanair, vuelve a sacar la tijera en España con un nuevo ajuste de capacidad en los aeropuertos españoles. El CEO del grupo Michael O'Leary ha sido el encargado de anunciar este miércoles en Madrid un recorte de 1,2 millones de asientos para la temporada de verano de 2026, lo que supondrá una reducción del 10% sobre su programación estival. Estos recortes se suman a los 2 millones de asientos que------

#3 Garminger2.0
Tanta paz se lleven, como servicio de mierda dejan de prestar.
#6 entonces las paguitas son buenas o malas?
#6 entonces las paguitas son buenas o malas?
#9 Suleiman
Yo viajo con Vueling y tan pancho. Ni un duro a este pirata.
#10 cunaxa
Que se vaya Ryanair y su lugar lo ocupen compañías honradas es una buena noticia.
jewel_throne #4 jewel_throne
Alguna otra ocupará ese nicho....

¿Fly-ando voy, fly-ando vengo?
#2 Jodere
Tras suprimir su actividad en los aeropuertos de Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte, el nuevo ajuste de Ryanair impactará directamente sobre la región de Asturias, donde cesará todos sus vuelos desde la próxima temporada de verano.
#8 Jodere
#6 Hay muchas empresas ya baratas que le hacen competencia, Transavia, Volotea, Wizz Air, easyJet, asi hasta mas de 10.
#1 Sandilo
Mala noticia para las clases menos favorecidas y trabajadoras que solo pueden viajar con los precios ajustados de Ryanair.
#5 Jodere
#1 Trabajadores viajando en avión, si lo hacen lo paga la empresa para la que trabajan
Sandilo #6 Sandilo
#5 Igual tú solo viajas en primera pero en Ryanair sobre todo viajan personas con economía ajustada que no pueden pagar otro billete o estudiantes que tienen muy poco ingresos.
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#1 #6

El detector de cínicos acaba de explotar.
