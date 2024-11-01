edición general
Ryanair anunciará la próxima semana recortes de un millón de plazas para el verano en respuesta a Aena

La aerolínea irlandesa Ryanair anunciará el próximo miércoles el recorte de casi un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles en respuesta a la subida de tasas aeroportuarias anunciada por el gestor aeroportuario Aena hace unas semanas. El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, aseguró en una entrevista a Europa Press que la compañía ha tomado esta decisión ante la "indiferencia" del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional "se deteriore y esté infrautilizada".

javibaz #3 javibaz
En los que se queden, que les suban más las tarifas.
#4 IsraelEstadoGenocida
No hay mal que por bien no venga
alpoza #5 alpoza
Me recuerda a la negociación de MUFACE, mo voy, me quedo.
rojelio #2 rojelio
España tiene demasiados aeropuertos, no psaría nada si cerrasen algunos.
Manuel_A. #1 Manuel_A.
"Si no jugamos a mi juego, me llevo el balón" añadió, mientras salió airado de la pista.
