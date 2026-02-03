Rusia multa a portales de cine por 'propaganda LGTBI' al incluir la serie española Galgos

La Justicia rusa multó a los administradores de varias plataformas de cine online por 'propaganda LGTBI' por incluir la serie española 'Galgos', informó este martes medios independientes rusos. Viacheslav Popov, director de Wink; Iván Grinin, de Ivi; e Irina Térejova, de Beeline TV fueron multados con 200.000 rublos (2.600 dólares), mientras que Alexandr Dunáyevski, de Kinopoisk, fue sancionado con 250.000 rublos (3.250 dólares), según Mediazona, que cita a un tribunal de Moscú.