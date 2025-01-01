edición general
6 meneos
8 clics
Rusia e Irán trabajan para bloquear la participación de EEUU en el corredor entre Azerbaiyán y Armenia (ING)

Rusia e Irán trabajan para bloquear la participación de EEUU en el corredor entre Azerbaiyán y Armenia (ING)

Bakú y Ereván avanzan hacia un acuerdo de paz sobre el tránsito entre Azerbaiyán y su enclave de Nakhchivan vía el Corredor Zangezur, en Armenia. EEUU propone administrarlo o alquilarlo por un siglo, idea que gana apoyo en ambas capitales pero alarma a Rusia e Irán, que lo ven como amenaza a su influencia y comercio norte-sur. Moscú y Teherán intentan bloquearlo, temiendo expansión de EEUU y Turquía. Aunque el pacto parece cercano, la oposición de estos actores podría reactivar el conflicto.

| etiquetas: rusia , irán , bloquear , eeuu , corredor , zangezur , azerbaiyán , armenia
5 1 1 K 72 actualidad
4 comentarios
5 1 1 K 72 actualidad
Connect #2 Connect
Es que manda narices volver a crear provocación. Lo que pretende Estados Unidos es crear un corredor que ellos administren y poder colocar tropas, cuarteles y armamento. Eso en el patio trasero de Rusia e Irán. Pero si a Rusia se le ocurriese montar algo parecido en Cuba, entonces bloqueo a la isla y cuidado que son los malos.

Luego nos asombramos por las guerras pero hay que recordar quién las provocan. Ese corredor debería estar administrado en todo caso por una coalición entre Estados…   » ver todo el comentario
0 K 13
ElBeaver #4 ElBeaver
#2 provocación xD
0 K 7
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Si lo dice una fuente tan objetiva y plural como la Jamestown Fundation habrá que creerles :

en.wikipedia.org/wiki/Jamestown_Foundation

La Fundación Jamestown es un centro de estudios independiente sobre políticas de defensa con sede en Washington , D. C. [ 1 ] Fundada en 1984 como plataforma de apoyo a los desertores soviéticos , su misión declarada es informar y educar a los responsables políticos sobre los acontecimientos y tendencias que considera de importancia estratégica actual para Estados Unidos. Las publicaciones de Jamestown se centran en China , Rusia , Eurasia y el terrorismo global .
0 K 12
ElBeaver #3 ElBeaver
#1 te creeremos a ti mejor
0 K 7

menéame