Bakú y Ereván avanzan hacia un acuerdo de paz sobre el tránsito entre Azerbaiyán y su enclave de Nakhchivan vía el Corredor Zangezur, en Armenia. EEUU propone administrarlo o alquilarlo por un siglo, idea que gana apoyo en ambas capitales pero alarma a Rusia e Irán, que lo ven como amenaza a su influencia y comercio norte-sur. Moscú y Teherán intentan bloquearlo, temiendo expansión de EEUU y Turquía. Aunque el pacto parece cercano, la oposición de estos actores podría reactivar el conflicto.
| etiquetas: rusia , irán , bloquear , eeuu , corredor , zangezur , azerbaiyán , armenia
Luego nos asombramos por las guerras pero hay que recordar quién las provocan. Ese corredor debería estar administrado en todo caso por una coalición entre Estados… » ver todo el comentario
La Fundación Jamestown es un centro de estudios independiente sobre políticas de defensa con sede en Washington , D. C. [ 1 ] Fundada en 1984 como plataforma de apoyo a los desertores soviéticos , su misión declarada es informar y educar a los responsables políticos sobre los acontecimientos y tendencias que considera de importancia estratégica actual para Estados Unidos. Las publicaciones de Jamestown se centran en China , Rusia , Eurasia y el terrorismo global .