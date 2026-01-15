edición general
Rusia estrecha su alianza con Irán y envía helicópteros de ataque durante las protestas

Moscú respalda al Gobierno de los ayatolás y culpa a Occidente de la tensión social. El intercambio militar se intensifica con la venta de misiles y tecnología para bloquear el acceso a internet.

rusia , irán
4 comentarios
#4 Perrota
Con dos o tres pepinos yankis se van los helicópteros y su puta madre. Que se preparen que en loco está desatado.
#3 beltraneja
Irán campo de juegos.
maspipinobreve #1 maspipinobreve
Oe oe oe oeeeee, venid porcelanosos, que os crujimosssss
maspipinobreve #2 maspipinobreve *
#1 Oeeee Oeeeeeeeeee Tu cerebro comeréeeee
