En los últimos días, millones de usuarios han visto restringidas o bloqueadas las llamadas de voz en WhatsApp y Telegram, una medida que, aunque por ahora no afecta a los mensajes de texto, abre la puerta a un control más amplio en el futuro. El Gobierno de Vladímir Putin impulsa plataformas nacionales y refuerza su supervisión sobre el tráfico digital, en un movimiento que combina política, seguridad y geoestrategia. Con más de 97,3 millones de usuarios mensuales en WhatsApp y 90,8 millones en Telegram...