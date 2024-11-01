·
26
meneos
27
clics
Rusia emite una orden de detención sobre Kaspárov por apología del terrorismo por sus comentarios sobre Putin
El Kremlin acusa a Kaspárov, enemigo del líder ruso Vladimir Putin, de ser un agente extranjero y de hacer apología del terrorismo.
etiquetas:
rusia
kasparov
putin
23
3
1
K
240
actualidad
23 comentarios
23
3
1
K
240
actualidad
#15
Abril_2025
*
"el arresto de Kaspárov acusándole de ser un agente extranjero y de hacer apología del terrorismo."
Rusia, el país donde los "agentes extranjeros" son rusos y viven a siete mil kilómetros de distancia.
Pero bueno, también consideraban Ucrania un "pueblo hermano" y "cuna de la rusinidad". La extrema derecha vive de eslóganes, que tengan sentido lo dejan para otro día.
2
K
30
#1
Fedorito
Jaque mate de polonio.
1
K
25
#8
Un_señor_de_Cuenca
No debió enrocarse en esos comentarios.
1
K
21
#17
Spirito
*
#14
Iban a la guerra pero llegaron a un acuerdo: Rusia retiró los misiles de Cuba y EEUU los retiró de Turquía.
1
K
21
#23
Tronchador.
#17
Finlandia fue candidata a entrar en la OTAN y de momento sigue sin invadirse. Claro, que ya está dentro porque cosas...
es.wikipedia.org/wiki/Adhesión_de_Finlandia_a_la_OTAN?wprov=sfla1
0
K
7
#10
Enésimo_strike
Ahora vendrán los idiotas de “la verdadera oposición a Putin es el partido comunista” a echar balones fuera con tal de no reconocer que la auténtica oposición está en la cárcel, en el exilio o muerta, incluso alguna combinación de esas tres opciones.
1
K
19
#2
Estoeslaostia
Bueno, aquí metemos en la cárcel a raperos (lo que sea eso) por casi lo mismo.
No semóh tan diferentes.
4
K
13
#3
p3riko
#2
entonces podriamos invadir un pais como ha hecho rusia?
2
K
26
#5
Tronchador.
#3
¿Te refieres a Irak, Afganistán o Libia? Unilateralmente no, porque no tenemos suficiente capacidad, pero siempre podemos unirnos al primo de zumosol.
1
K
17
#11
Spirito
*
#3
Si pones en grave peligro su seguridad nacional, colocando misiles en su misma frontera o a cinco minutos de su capital, por ejemplo, sí.
EEUU invadiría sin lugar a dudas Canadá, México, Cuba o cualquier otro país y si hicieran lo mismo que hizo EEUU en las fronteras con Rusia después de advertir Rusia que no lo hicieran.
1
K
21
#14
Tronchador.
#11
¿Estás hablando de cuando la URSS planto misiles balísticos con cabezas nucleares en Cuba y Cuba nunca fue invadida?
0
K
7
#19
ElenaCoures1
#11
Canadá o México no necesitan colocar misiles de Rusia
Y Cuba no está para misiles, sino para planes de adelgazamiento estatales
0
K
8
#22
Spirito
*
#19
No digo que necesiten colocar misiles rusos, sino que si los colocaran eso sería
casus belli
y aún más si previamente avisan de poner en riesgo su seguridad nacional, como fue el caso de Rusia, violando además los acuerdos de Minks.
Pero bueno, tampoco te voy a pedir a tí comprensión lectora y esas cosillas de sentido común.
0
K
9
#18
azathothruna
#3
Ni pueden retener cuba, van a invadir
1
K
26
#21
tul
#3
solo si vas tu delante que la ultima que lo intentamos estuvimos algo flojos
0
K
12
#4
suppiluliuma
#2
Efectivamente. El enaltecimiento del terrorismo, una agresión y un delito de lesiones es lo mismo que dar ruedas de prensa en contra de Putin.
¡La crítica al querido líder es terrorismo!
6
K
89
#7
Spirito
#4
No como en EEUU que raramente usan la palabra "terrorismo" para sus chanchulleos.
3
K
40
#16
suppiluliuma
*
#7
Efectivamente. ¡Como sus BFFs rusos!
New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says
Russia and US eye joint Arctic energy projects after Saudi talks
Debes estar tan contento con tus amigos MAGA.
Eres tan inteligente, que no solo respondes con un "y tú más", lo que en si mismo es un reconocimiento de que tu interlocutor tiene razón, sino que también lo haces con los nuevos mejores amigos de tu Zar.
2
K
31
#6
Tronchador.
*
#2
Y a políticos secesionistas. Pero esto no es un y tú más.
0
K
7
#12
Abril_2025
#2
No, no es cierto.
1
K
19
#20
ElenaCoures1
Criticar al líder fascista y criminal es un delito en Rusia
Lo típico de las dictaduras
0
K
8
#9
arreglenenlacemagico
asi sin verlo seguro que el negativo es de un rusoplanista
0
K
6
#13
Abril_2025
#9
De los de pata negra. Con pedigrí.
0
K
11
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
