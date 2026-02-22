Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Moscú retiró a sus ciudadanos de la isla caribeña tras la suspensión de vuelos comerciales por falta de combustible, mientras intenta mantener el suministro de petróleo al régimen de Díaz-Canel en medio de la presión de Washington.
| etiquetas: cuba , trump , rusia , petroleo , turismo
Las aerolineas pueden hacer escala si asi lo creen conveniente. O pueden suspender operaciones como han hecho las aerolineas canadienses, ademas de las rusas.
Si la aerolinea suspende esas operaciones, entonces son los estados los que generalmente "rescatan" (repatrian) a los ciudadanos de sus paises.