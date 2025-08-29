Rusia y China despliegan patrulla submarina conjunta en el Pacífico y expertos señalan que se trata de un mensaje de unidad frente a EEUU

La operación comenzó a principios de agosto de 2025. El submarino ruso Volkhov, de propulsión diésel-eléctrica, recorrió 3,704 kilómetros desde su base en Vladivostok. De acuerdo con un comunicado de la Flota del Pacífico de Rusia, los submarinos patrullaron en el Mar de Japón y en el Mar de China Oriental.