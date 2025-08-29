edición general
Rusia y China despliegan patrulla submarina conjunta en el Pacífico y expertos señalan que se trata de un mensaje de unidad frente a EEUU

La operación comenzó a principios de agosto de 2025. El submarino ruso Volkhov, de propulsión diésel-eléctrica, recorrió 3,704 kilómetros desde su base en Vladivostok. De acuerdo con un comunicado de la Flota del Pacífico de Rusia, los submarinos patrullaron en el Mar de Japón y en el Mar de China Oriental.

| etiquetas: china , rusia , ee.uu. , patrullas , submarinos , pacífico , seguridad
salteado3 #1 salteado3
Al final la región se estabilizará porque se marcharán los yankis al no poder afrontar el gasto militar por su situación de semi-bancarota.

Lo que da miedo porque seguramente pasen al plan B más económico y que cuenta con una larga tradición: desestabilizar la región a base de subvencionar oposición radical, golpes de estado, guerras proxy...
Supercinexin #2 Supercinexin
Hacen bien. Y más que deberían hacer.
