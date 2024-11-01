Rusia acusa a Trump de interferir en las elecciones hondureñas

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que las declaraciones de Trump en Truth Social constituyen “una recomendación directa a la población de un país independiente sobre cómo votar”, lo que, afirmó, representa “una grave injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano”. La controversia por el respaldo de Trump ocurre además en un contexto marcado por audios filtrados que revelan maniobras de las élites políticas hondureñas para alterar el reconocimiento de resultados electorales.