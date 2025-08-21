edición general
Una rusa capitana, la primera mujer de la historia en dirigir un rompehielos nuclear

Marina Starovóitova hizo historia al convertirse en capitana del rompehielos nuclear Yamal, siendo la primera mujer en el mundo en dirigir un barco de este tipo. La designación se anunció en la ceremonia por el 80.º aniversario del sector nuclear ruso. Con más de 20 años de experiencia en el mar —seis de ellos en la flota nuclear—, Starovóitova pasó por todos los rangos, desde marinera de primera clase hasta primera oficial del capitán. Su trayectoria le valió numerosos reconocimientos, incluido el agradecimiento del presidente de Rusia...

janatxan #3 janatxan
Nuuucelar.
vviccio #2 vviccio *
Consejo: que se aleje de ventanas y escaleras, mejor que viva en una planta baja y que nunca viaje en avión o helicóptero.
sleep_timer #1 sleep_timer
Madre mia, me he enamorado y desenamorado en milisegundos.
lonnegan #4 lonnegan *
Mientras no lo aparque ella, todo bien :-D

aparco como el culo pero dejadme hacer humor
Rokadas98 #5 Rokadas98
Seguro que está capacitada para dirigir o pilotar un barco rompehielos nuclear.
