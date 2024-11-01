Los rumores del remake de Black Flag se multiplican

Las especulaciones sobre la fecha de lanzamiento del juego apuntan a principios de 2026, posiblemente vinculada al calendario del año fiscal de Ubisoft. Para echar más leña al fuego de los rumores, el actor de doblaje original de Edward Kenway ha insinuado que los fans pronto tendrán una razón para volver a visitar el juego. Hasta que Ubisoft confirme el proyecto, todos los detalles seguirán sin ser oficiales, pero el volumen y la consistencia de las filtraciones sugieren que el regreso de Black Flag es más una cuestión de cuándo que de si pasa