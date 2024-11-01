edición general
Los rumores del remake de Black Flag se multiplican

Las especulaciones sobre la fecha de lanzamiento del juego apuntan a principios de 2026, posiblemente vinculada al calendario del año fiscal de Ubisoft. Para echar más leña al fuego de los rumores, el actor de doblaje original de Edward Kenway ha insinuado que los fans pronto tendrán una razón para volver a visitar el juego. Hasta que Ubisoft confirme el proyecto, todos los detalles seguirán sin ser oficiales, pero el volumen y la consistencia de las filtraciones sugieren que el regreso de Black Flag es más una cuestión de cuándo que de si pasa

lonnegan #2 lonnegan
Yo me quedé en Ezio Auditore
#3 Luis20
#2 Otro juegazo en la franquicia. Pero el Black Flag tiene un no sé qué jajajaja, literal puedo pasar un buen rato simplemente navegando el barco escuchando las canciones de piratas y viendo qué encuentro en el "camino" jajajaja
#1 Luis20
Sé que son solo rumores, pero soñar es gratis jajajaja qué buen juego
