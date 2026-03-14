Las ruinas del circuito urbano de Valencia: "Llevo unos meses en la chabola a ver si pasa un Fórmula 1"

“¿Dónde están los 300 millones? 300 millones de asfalto… y yo tengo que vivir en una tienda de campaña ahí”. Rafa nos señala su ‘vivienda’ y él es una de las cientos de personas que viven entre las curvas 17 y 18 del trazado diseñado por Hermann Tilke y que se inauguró en agosto de 2008 con victoria del Ferrari de Felipe Massa. La pérdida de licencia del circuito de 2013 acabó significando su abandono, que persiste en la actualidad y donde el lujo de entonces choca con la decadencia actual.