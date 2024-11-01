·
11
meneos
14
clics
Rufián llama "psicópata" a Carlos Mazón por ir al funeral de Estado por las víctimas de la DANA
Rufián llama "psicópata" a Carlos Mazón por ir al funeral de Estado por las víctimas de la DANA
rufián
mazón
dana
psicópata
10
1
0
K
128
politica
10 comentarios
politica
#1
ChatGPT
*
Me hubiese encantado ver las declaraciones y comentarios si decidiese no haber ido al funeral. Porque si haber ido es malo, supongo que no haber ido sería aplaudido? O también le atizarían, ¿más?
Disclaimer que os conozco
y acabaremos discutiendo algo diferente a lo que comento : no estoy hablando de su gestión en la Dana o sus excusas de mierda posteriores, solo de como los medios y personas públicas comentan sobre el hecho concreto de haber ido al funeral, y elucubro sobre lo que comentarían si no hubiese ido
5
K
59
#2
meroespectador
#1
Llega un momento que da igual lo que haga porque el daño está hecho.
2
K
21
#3
soberao
*
#1
Si has dimitido de tu cargo no tienes que ir al funeral en representación de la comunidad porque ya no estás en el cargo. Que asuma su responsabilidad y su incompetencia en esta tragedia.
4
K
60
#7
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#1
No puede no ir. Es decir si vendes que no tienes culpa ninguna, no puedes asumirla implicitamente. Podría dimitir si quisiera o no ir al funeral porque así lo habían pedido las asociaciones de las víctimas, pero vamos, sería incoherente con su discurso.
0
K
14
#8
poxemita
#1
sería algo como mata y remata a las víctimas, desprecio institucional, 2 veces en 1 año y cosas así.
Tendría que haber dimitido en tiempo y forma, pero como no ha dimitido su obligación era ir a ese funeral.
0
K
12
#6
Foxdie
Si va porque va y si no va porque no va..
1
K
18
#9
MPPC
#6
Sí, pobre Mazón, si es que lo tienen enfilado y no sé por qué.
0
K
11
#10
Foxdie
#9
No sabes por qué? Pues por inutil e incompetente..
0
K
7
#5
JuanCarVen
Mazón tras las mil versiones lo que tiene es que dimitir, ni Sánchez cambia tanto de opinión.
0
K
12
#4
VFR
*
Y yo que pensaba que estaba prohibido difundir públicamente datos sobre la salud de terceros y va el rufián como siempre saltándose las leyes o soltando un bulo. Me pregunto si también se ke aplaudiría si dice de alguien que es un sidoso?
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
