Rufián llama "psicópata" a Carlos Mazón por ir al funeral de Estado por las víctimas de la DANA

10 comentarios
ChatGPT
Me hubiese encantado ver las declaraciones y comentarios si decidiese no haber ido al funeral. Porque si haber ido es malo, supongo que no haber ido sería aplaudido? O también le atizarían, ¿más?


Disclaimer que os conozco :hug: y acabaremos discutiendo algo diferente a lo que comento : no estoy hablando de su gestión en la Dana o sus excusas de mierda posteriores, solo de como los medios y personas públicas comentan sobre el hecho concreto de haber ido al funeral, y elucubro sobre lo que comentarían si no hubiese ido
meroespectador
#1 Llega un momento que da igual lo que haga porque el daño está hecho.
soberao
#1 Si has dimitido de tu cargo no tienes que ir al funeral en representación de la comunidad porque ya no estás en el cargo. Que asuma su responsabilidad y su incompetencia en esta tragedia.
Tunguska08Chelyabinsk13
#1 No puede no ir. Es decir si vendes que no tienes culpa ninguna, no puedes asumirla implicitamente. Podría dimitir si quisiera o no ir al funeral porque así lo habían pedido las asociaciones de las víctimas, pero vamos, sería incoherente con su discurso.
poxemita
#1 sería algo como mata y remata a las víctimas, desprecio institucional, 2 veces en 1 año y cosas así.

Tendría que haber dimitido en tiempo y forma, pero como no ha dimitido su obligación era ir a ese funeral.
Foxdie
Si va porque va y si no va porque no va..
MPPC
#6 Sí, pobre Mazón, si es que lo tienen enfilado y no sé por qué.
Foxdie
#9 No sabes por qué? Pues por inutil e incompetente..
JuanCarVen
Mazón tras las mil versiones lo que tiene es que dimitir, ni Sánchez cambia tanto de opinión.
VFR
Y yo que pensaba que estaba prohibido difundir públicamente datos sobre la salud de terceros y va el rufián como siempre saltándose las leyes o soltando un bulo. Me pregunto si también se ke aplaudiría si dice de alguien que es un sidoso?
