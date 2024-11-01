·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6940
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
4496
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
4268
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
6024
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
3657
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
más votadas
440
Fallece la periodista Patricia López, clave en las investigaciones sobre las cloacas del Estado
649
Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump
760
Israel operó durante años para influir en la justicia española contra la jurisdicción universal
437
Cloudflare acusa al Gobierno español de pasividad por no proteger los derechos de los internautas y dejar que LaLiga bloquee IPs
416
Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
445
clics
Rufián da sus cinco claves de lo que ha pasado en Extremadura
A pocos minutos de conocerse el resultado, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha hecho su propia lectura a modo de cinco claves que ha compartido a través de su cuenta de X.
|
etiquetas
:
rufián
,
elecciones
,
extremadura
8
2
2
K
81
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
2
K
81
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Professor
El vendedor de El Corte Inglés , ahora consejos vendo que para mi no tengo
8
K
53
#11
Pulpatine
#2
De Inditex, como dejó de manifiesto en el programa de Risto Meijide.
1
K
12
#5
Meneador_Compulsivo
"2) Lo del PSOE no tiene nombre: contra una derecha de verdad no vale una izquierda de mentira."
Aliança Catalana se dispara en el Parlament con 20 escaños: empata con Junts y se queda a un paso de superar a ERC, según el CEO
3
K
51
#4
Pertinax
¿Del 50% de abstención no dice nada? Pues menudo análisis de mierda.
2
K
50
#9
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
la abstención ha sido el 40%, Ha crecido 6,48%, lo que equivale a unos 55.752 votos.
El PSOE ha perdido casi 110.000 votos.
Vox ha ganado unos 40.000
Podemos ha ganado casi 20.000
PP ha perdido unos 10.000
2
K
39
#10
Pertinax
#9
Cierto, al cierre de urnas la participación ha sido del 62%, la más baja de su historia.
0
K
20
#14
gadish
#10
12% más que el 50% que decías. Creo que eso hace que tu aegumento pierda mucha fuerza...
1
K
27
#15
Pertinax
*
#14
Cierto, me he basado en datos de las 6 de la tarde. Error mío que corrijo. Si no me equivoco, en España no se conoce este nivel de abstención desde las elecciones europeas de 2009. Es una abstención brutal a tener muy en cuenta, porque indica desafección hacia todos.
0
K
20
#6
bronco1890
A ver que tuitea cuando Aliança Catalana le pegue una ostia parecida a la que se ha llevado el psoe.
La cortedad de miras de Rufián, nada nuevo bajo el sol.
3
K
40
#12
emepuntorajoy
#6
Se está posicionando muy bien. "Combatir el fascismo" le va a dar muchos periodos de 18 meses muy bien pagados
0
K
10
#3
Doisneau
contra una derecha de verdad no vale una izquierda de mentira
Esto podrian grabarselo a fuego los pioletistas y demas fauna agarrada al sillon que nos estan llevando al desastre
2
K
37
#1
YSiguesLeyendo
"Cuando la gente no tiene futuro vota pasado (aunque sea inventado)", argumenta.
1
K
29
#7
Borgiano
Mañana volverá a la habitual lamida de ojete a Sánchez, tranquilos
2
K
29
#8
angar300
Hasta que no prohíban mentir en política, la gente seguirá votando o dejando de hacerlo en contra de sus intereses. Y pensarán que han actuado o dejado de hacerlo de forma reflexiva y autónoma...
2
K
29
#13
Shoemaker
Las perogrulladas del cuñado de siempre
Hay cosas irrelevantes en este mundo, y luego está la opinión de Rufián sobre
las elecciones extremeñas
cualquier cosa
0
K
5
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aliança Catalana se dispara en el Parlament con 20 escaños: empata con Junts y se queda a un paso de superar a ERC, según el CEO
El PSOE ha perdido casi 110.000 votos.
Vox ha ganado unos 40.000
Podemos ha ganado casi 20.000
PP ha perdido unos 10.000
La cortedad de miras de Rufián, nada nuevo bajo el sol.
Esto podrian grabarselo a fuego los pioletistas y demas fauna agarrada al sillon que nos estan llevando al desastre
Hay cosas irrelevantes en este mundo, y luego está la opinión de Rufián sobre
las elecciones extremeñascualquier cosa