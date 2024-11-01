edición general
Rufián da sus cinco claves de lo que ha pasado en Extremadura

A pocos minutos de conocerse el resultado, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha hecho su propia lectura a modo de cinco claves que ha compartido a través de su cuenta de X.

Professor #2 Professor
El vendedor de El Corte Inglés , ahora consejos vendo que para mi no tengo
8 K 53
Pulpatine #11 Pulpatine
#2 De Inditex, como dejó de manifiesto en el programa de Risto Meijide.
1 K 12
Pertinax #4 Pertinax
¿Del 50% de abstención no dice nada? Pues menudo análisis de mierda.
2 K 50
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 la abstención ha sido el 40%, Ha crecido 6,48%, lo que equivale a unos 55.752 votos.

El PSOE ha perdido casi 110.000 votos.

Vox ha ganado unos 40.000
Podemos ha ganado casi 20.000
PP ha perdido unos 10.000
2 K 39
Pertinax #10 Pertinax
#9 Cierto, al cierre de urnas la participación ha sido del 62%, la más baja de su historia.
0 K 20
#14 gadish
#10 12% más que el 50% que decías. Creo que eso hace que tu aegumento pierda mucha fuerza...
1 K 27
Pertinax #15 Pertinax *
#14 Cierto, me he basado en datos de las 6 de la tarde. Error mío que corrijo. Si no me equivoco, en España no se conoce este nivel de abstención desde las elecciones europeas de 2009. Es una abstención brutal a tener muy en cuenta, porque indica desafección hacia todos.
0 K 20
bronco1890 #6 bronco1890
A ver que tuitea cuando Aliança Catalana le pegue una ostia parecida a la que se ha llevado el psoe.
La cortedad de miras de Rufián, nada nuevo bajo el sol.
3 K 40
emepuntorajoy #12 emepuntorajoy
#6 Se está posicionando muy bien. "Combatir el fascismo" le va a dar muchos periodos de 18 meses muy bien pagados
0 K 10
Doisneau #3 Doisneau
contra una derecha de verdad no vale una izquierda de mentira

Esto podrian grabarselo a fuego los pioletistas y demas fauna agarrada al sillon que nos estan llevando al desastre
2 K 37
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Cuando la gente no tiene futuro vota pasado (aunque sea inventado)", argumenta.
1 K 29
#7 Borgiano
Mañana volverá a la habitual lamida de ojete a Sánchez, tranquilos
2 K 29
#8 angar300
Hasta que no prohíban mentir en política, la gente seguirá votando o dejando de hacerlo en contra de sus intereses. Y pensarán que han actuado o dejado de hacerlo de forma reflexiva y autónoma...
2 K 29
#13 Shoemaker
Las perogrulladas del cuñado de siempre

Hay cosas irrelevantes en este mundo, y luego está la opinión de Rufián sobre las elecciones extremeñas cualquier cosa
0 K 5

