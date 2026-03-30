El ruego de Red Eléctrica para ocultar los 9.000 archivos de la 'caja negra' del apagón: "Es como querer acceder al cadáver en una investigación por homicidio"

La empresa que preside Beatriz Corredor maniobra en la Audiencia Nacional para recuperar los pendrives que contienen los audios clave del cero eléctrico del 28 de abril sin que vean la luz. El 1 de octubre de 2025, Red Eléctrica entregó a la Comisaría General de Información dos pendrives con más de 8.000 audios y casi 1.300 correos electrónicos. Contenían las llamadas que su centro de control mantuvo con decenas de empresas generadoras y grandes consumidores entre el 18 y el 30 de abril, días y horas antes del gran apagón