·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8148
clics
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
5045
clics
Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA
6569
clics
El PP empieza a mandar ayuda
4105
clics
Mienten... se les pilla y siguen mintiendo
3592
clics
Poca privacidad en los navegadores, recopilan muchos datos
más votadas
627
El apoyo masivo a Palestina convierte la Vuelta 2025 en la mayor campaña de boicot deportivo a Israel
468
El Confidencial dedica un largo artículo a acusar a RTVE de corrupción sin aportar ni un solo dato que lo demuestre
361
Corte de Apelaciones falla que aranceles de Trump son inconstitucionales
298
Europa debería migrar en masa a SUSE y openSUSE
238
Culminan las exhumaciones de hasta 15 restos de bebés robados en Huelva
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
30
clics
Rueda se gasta 5,2 millones en publicidad contra los incendios y Mañueco y Guardiola, 1,3 millones en informes sobre sus causas
Una misma empresa, Oficina Técnica Demontes, es la encargada de investigar quién provoca incendios en Extremadura, Castilla y León y Cantabria.
|
etiquetas
:
gastos
,
rueda
,
mañueco
,
guardiola
,
millones
,
publicidad
,
informes
,
causas
24
5
0
K
289
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
0
K
289
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
luspagnolu
El único propósito del PP es servirse de los recursos públicos para provecho suyo o de sus amigos, aprovechando cualquier tipo de desgracia. No hay más.
9
K
118
#5
autonomator
#1
Si todavía repartiesen ese dinero en cosas útiles podríamos hasta tolerarlo. Pero son tan, tan inútiles que ni eso.
1
K
21
#4
elfin
Que fácil es gastar dinero que no es tuyo
2
K
39
#3
pepel
Cuantos fuegos se podían haber apagado con ese dinero.
1
K
26
#2
ur_quan_master
Calentito y a la parrilla
0
K
12
#6
A.more
Lo peor es que ese dinero va para comisiones en un porcentaje importante
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente