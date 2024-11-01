edición general
29 meneos
30 clics
Rueda se gasta 5,2 millones en publicidad contra los incendios y Mañueco y Guardiola, 1,3 millones en informes sobre sus causas

Rueda se gasta 5,2 millones en publicidad contra los incendios y Mañueco y Guardiola, 1,3 millones en informes sobre sus causas

Una misma empresa, Oficina Técnica Demontes, es la encargada de investigar quién provoca incendios en Extremadura, Castilla y León y Cantabria.

| etiquetas: gastos , rueda , mañueco , guardiola , millones , publicidad , informes , causas
24 5 0 K 289 actualidad
6 comentarios
24 5 0 K 289 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
El único propósito del PP es servirse de los recursos públicos para provecho suyo o de sus amigos, aprovechando cualquier tipo de desgracia. No hay más.
9 K 118
autonomator #5 autonomator
#1 Si todavía repartiesen ese dinero en cosas útiles podríamos hasta tolerarlo. Pero son tan, tan inútiles que ni eso.
1 K 21
#4 elfin
Que fácil es gastar dinero que no es tuyo
2 K 39
pepel #3 pepel
Cuantos fuegos se podían haber apagado con ese dinero.
1 K 26
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Calentito y a la parrilla
0 K 12
A.more #6 A.more
Lo peor es que ese dinero va para comisiones en un porcentaje importante
0 K 8

menéame