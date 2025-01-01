edición general
Rueda, en la cuerda floja por los incendios: 8,3 millones bloqueados y más de 400 focos ocultados por la Xunta

Los socialistas de Galicia evidencian una serie de acciones emprendidas por el Gobierno autonómico de Alfonso Rueda que habrían dado lugar a una dejadez en lo relativo a la prevención de incendios y que, de haberse abordado, quizás se estaría hablando ahora de una situación distinta. Es por ello que el líder del PSOE en esta región, José Ramón Gómez Besteiro, reclamará al máximo mandatario gallego que comparezca en el primer pleno de septiembre, con la intención de que aclare su gestión en lo relativo a esta materia.

manuelpepito #1 manuelpepito
¿En la cuerda floja? A Rueda se la suda. Mazon sigue de presidente
Format_C #4 Format_C
#1 se inepto y del PP es algo que va de la mano.
#2 A_Ramos *
Sí que va a comparecer, sí. En cuanto acabe de almorzar…
Lamantua #3 Lamantua
Tierra PPra y lo saben.
