Rueda calla sobre los errores que causaron el catastrófico incendio de Oímbra

Para no depurar responsabilidades, Rueda ha alegado este lunes que la instrucción judicial que ha destapado esos errores está abierta, aunque tampoco aclara si tomará medidas para que no se repitan este verano. El fuego, que arrasó Ourense, fue causado por unos desbroces encargados por la Xunta y el Ayuntamiento de Oímbra que no se pararon pese al riesgo que conllevaban porque la orden se perdió por el camino. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/devastador-incendio-oimbra-segundo-peor-h
Se les olvidaron unos ceros...