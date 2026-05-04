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Rueda calla sobre los errores que causaron el catastrófico incendio de Oímbra

Para no depurar responsabilidades, Rueda ha alegado este lunes que la instrucción judicial que ha destapado esos errores está abierta, aunque tampoco aclara si tomará medidas para que no se repitan este verano. El fuego, que arrasó Ourense, fue causado por unos desbroces encargados por la Xunta y el Ayuntamiento de Oímbra que no se pararon pese al riesgo que conllevaban porque la orden se perdió por el camino. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/devastador-incendio-oimbra-segundo-peor-h

| etiquetas: pp , emergencias , crisis , oimbra , ourense , vilarino , incendios , rueda
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3 comentarios
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ElUltimoMono #1 ElUltimoMono
Solo 3 heridos graves y 23 hectáreas calcinadas. Dentro de los estándares del PP de gestión de crisis y catástrofes y en comparación con la Dana o el covid en Madrid es todo un éxito.
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oLiMoN63 #2 oLiMoN63
#1 Es evidente que lo de 23 hectáreas es una errata. En ese incendio, la superficie quemada se estima en 23.000 hectáreas.
Se les olvidaron unos ceros...
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ElUltimoMono #3 ElUltimoMono
#2 sigue estando muy por debajo de los estándares del PP en gestión de desastres. Esa alcaldesa no está a la altura de otros compañeros de partido como Mazón o ayuso. Debería dimitir.
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menéame