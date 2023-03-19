edición general
Rueda y el abandono de Galicia: mientras la Xunta calla, los gallegos mueren esperando una ambulancia, quemados por el fuego o la contaminación

Rueda y el abandono de Galicia: mientras la Xunta calla, los gallegos mueren esperando una ambulancia, quemados por el fuego o la contaminación

Porque cada minuto que una ambulancia tarda en llegar, cada cama que se cierra, cada médico que falta, cada contrato que se entrega a lo privado, es una gota más de sangre en las manos de quienes gobiernan. En el sur de Ourense, otra herida abierta sangra sin que la Xunta levante un dedo: el vertedero de A Rúa, abandonado a su suerte y en llamas desde hace días, escupe un humo negro y tóxico que arrastra plásticos quemados de moquetas para coches, envolviendo a las poblaciones cercanas en una nube mortal. Galicia no solo arde en sus montes: ard

#2 tierramar
Galicia no se derrumba: ya se desmoronó. Y mientras los políticos del Partido Popular en la Xunta siguen maquillando cifras y repitiendo consignas vacías, un vecino de Xove muere esperando una ambulancia durante casi una hora. No fue un fallo aislado. No fue un accidente. Fue el último latido de un sistema sanitario asesinado con premeditación, alevosía y trece años de recortes, mentiras y privatizaciones encubiertas bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo y su fiel heredero, Alfonso…   » ver todo el comentario
Raziel_2 #11 Raziel_2
#2 Que nos va la marcha. Si preguntas a los mayores de 60, en tromba de nuevo al PP.
0 K 11
OCLuis #5 OCLuis
En las próximas elecciones comprobaremos, no sin cierto temor, como los gallegos siguen prefiriendo la opción política que los dejan morir esperando una ambulancia, quemados por el fuego o por la contaminación o si van por fin a dejar el culto al PP.
1 K 28
sat #6 sat
Y después de morir, nueva mayoría absoluta del PP. Como en Madriz.
0 K 12
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
.... los gallegos mueren .. y el resto deseando que lleguen las elecciones para de nuevo votar masivamente al nacionalismo madrileño PP-Vox.
0 K 12
#4 tierramar *
#1 No son los nacionales los que votan PP.VOX, son la red clientelar por razones obvias, y la inmigración latina que Ayuso, Mazon, Feijoo están trayendo. Ayuso ganó gracias a los votos latinos y la abstención de los madrileños. En Madrid ya habitan más de 1 millones de latinoamericanos www.elespanol.com/madrid/comunidad/20230319/poder-latino-madrid-primer
0 K 8
Professor #3 Professor *
siempre pidiendo dinerito, no importa con que excusa. siempre reclamando derechos, pero eludiendo los deberes.siempre pidiendo ayudas, mas personal (para trabajar menos y colocar a las queridas) más cuota de poder independiente del Estado (para robar mejor)...

deberíamos prohibir por ley el uso del chupete más allá de los 12 meses; crea rojos.
0 K 5
#7 beldin
#3 pasame el numero de tu camello, es para hacerle una consulta.
¿no se pagan impuestos directos e indirectos? esos son os deberes, los de ciertos politicos parecen ser trasvasar esos impuestos a empresas afines. para muestra un boton personal: en ourense la lista de espera en traumatologia en el 2010 eran un par de meses, a dia de hoy llevo tres esperando y aun sin cita, en el centro de salud del puente en el 2010 tardaban un dia, a veces dos, en dar cita hoy una semana como minimo. hago los deberes, entre cotizaciones a la seguridad social e impuestos me vuela sobre un 30% del salario bruto y los deberes de los politicos ¿donde estan?
0 K 6
Professor #9 Professor
#7 tus impuestos acaban dando sanidad universal a todo el magreb y media africa subsahariana, y parte de sudamérica, me parece bien, pero no te quejes de listas de espera después; tus impuestos no dan para un millón de médicos. De donde no hay no se puede sacar.

El plan es hundir el estado de bienestar social europeo, un muy mal ejemplo para los EEUU. Apunta hacia ahi.
1 K -6
#8 laruladelnorte
#3 Vai rañala contra un toxo.
1 K 21
#10 Professor
#8 aún te amo
#8 aún te amo
0 K 5

