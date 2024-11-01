·
Rudy Ruymán, ante los Tribunales por discurso de odio contra los migrantes tras la denuncia de ACO
La Fiscalía ha denunciado al agitador ultra por incitar a la violencia con bulos racistas y ha ordenado retirar estos contenidos ilícitos como medida cautelar
actualidad
#1
Guanarteme
Valiente papafrita....
Este era un "humorista" con la gracia en el orto y ahora ha visto el filón de culpar a la inmigración de la muerte de Manolete.
Luego el colega tiene un potaje de "discurso" infumable mezclando guanches con españolismo que a cualquier persona normal le explota la cabeza al oírlo, pero claro, es que el no habla para "personas normales".
2
K
42
#2
Mltfrtk
Una buenísima noticia, sin duda
0
K
6
