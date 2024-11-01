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[Rubén Sánchez] ¿QUÉ LE HA PASADO a este ultra? Me insulta a lo bestia y luego me pide una y otra vez "MIL PERDONES"

[Rubén Sánchez] ¿QUÉ LE HA PASADO a este ultra? Me insulta a lo bestia y luego me pide una y otra vez "MIL PERDONES"

Me ha pasado una cosa bastante rara. Distinta. Algo que nunca me había pasado. Y la verdad es que es algo que siempre me debería pasar cuando ocurren cosas así. Sinceramente no doy crédito, porque insisto en que es la primera vez que esto ocurre. Me ha ocurrido con un señor muy de derechas que se ha dedicado a insultarme, digamos que se ha dedicado a insultarme a lo grande, que se ha quedado bien a gusto después de insultarme y que ha provocado, con sus insultos, que muchísima gente se dirija a mí.

| etiquetas: ruben sánchez , insultos
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Sí se refería a Rubén Sánchez el de Facua, pero se ha cagado encima.
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Aokromes #9 Aokromes
#8 me pregunto como cuadra adorar a un trozo de madera con no adoraras idolos de la biblia.

www.bible.com/es/bible/753/DEU.5.8-10.NBV
1 K 23
eltoloco #10 eltoloco
#6 goto #8 y deja de mentir
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Nylo #11 Nylo
#8 se refería y no se refería, a la vez, en plan referimiento de Schrodinger. Yo creo que se refería a él pero porque creía que él y el de podemos eran una misma persona. Sacado del error, siguió en sus trece. Y sacado del error de nuevo mediante burofax que amenaza con medidas legales, entonces ya sí decidió que valía la pena comprobar si había cometido un error.
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yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Esa gente le habrá hablado del sobresueldo que se saca Rubén con las denuncias y ha reculado.
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masde120 #6 masde120
#1 No ha reculado. Hacen un video insultando a ruben sanchez de podemos sagunto, otro ruben sanchez de facua, se enfada y manda un burofax pensando que es para el y el primero dice que no era para el y por si acaso le pide perdón. Punto.
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MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#6 Minuto 3:48 "Rubén Sánchez, de Podemos, de Andalucía".

¿Sagunto está en Andalucía? Que lo de que no sea de Podemos es irrelevante, no es raro ver que la escoria le tilde de "podemita", pero evidentemente Sagunto no está en Andalucía.
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masde120 #14 masde120
#12 no conozco a ninguno de los dos, pero el dice a quien se referia y por qué, que era de podemos y que se habia metido con no se que de la semana santa... entiendo que son dos datos que este no cumple.
De todas formas menudas noticias mas irrelevantes. insultitos y tal. solo que son de la cuerda que aqui triunfa
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MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#14 A lo mejor no es extraño que una persona que se llama Rubén Sánchez, que recibe muchos ataques, denuncias y difamaciones por parte de un sector "de la cuerda que aquí no triunfa" se moleste porque alguien hable de un Rubén Sánchez de Andalucía, acusándolo (como otras veces) de algo que no ha dicho o hecho.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Se habrá enterado de lo que iba a costar la broma xD
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#5 Vespas
Amenazar con tocarle el bolsillo a la gente y de repente todo el mundo se vuelve educado y decente. Tiene cojones que se tenga que llegar a esos extremos.
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#4 laruladelnorte
Pasa que cuando le ven las orejas al lobo resulta que no se refería a este Rubén Sánchez,que era a otro... :shit:
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Fachas cobardes. Un clásico de este país
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Aokromes #7 Aokromes
#3 la derechita cobarde.
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Nube_Gris #13 Nube_Gris
A la gente de la derecha se le hace el culo pesicola en cuanto tienen que pagar por sus mentiras.
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menéame