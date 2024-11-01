[Rubén Sánchez] ¿QUÉ LE HA PASADO a este ultra? Me insulta a lo bestia y luego me pide una y otra vez "MIL PERDONES"

Me ha pasado una cosa bastante rara. Distinta. Algo que nunca me había pasado. Y la verdad es que es algo que siempre me debería pasar cuando ocurren cosas así. Sinceramente no doy crédito, porque insisto en que es la primera vez que esto ocurre. Me ha ocurrido con un señor muy de derechas que se ha dedicado a insultarme, digamos que se ha dedicado a insultarme a lo grande, que se ha quedado bien a gusto después de insultarme y que ha provocado, con sus insultos, que muchísima gente se dirija a mí.
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www.bible.com/es/bible/753/DEU.5.8-10.NBV
¿Sagunto está en Andalucía? Que lo de que no sea de Podemos es irrelevante, no es raro ver que la escoria le tilde de "podemita", pero evidentemente Sagunto no está en Andalucía.
De todas formas menudas noticias mas irrelevantes. insultitos y tal. solo que son de la cuerda que aqui triunfa