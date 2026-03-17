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Rubén Kaplan / Europa ante Irán: cobardía estratégica y cinismo moral

La misma ceguera táctica quedó expuesta tras el reciente ataque iraní contra Chipre, Estado miembro de la Unión Europea. Incluso frente a una agresión directa en territorio europeo, muchas capitales optaron por interpretar el hecho como un episodio aislado, evitando reconocer la lógica expansiva del conflicto. Esa actitud revela una convicción implícita —y errónea—: que la contención retórica y la prudencia diplomática bastarán para mantener a Europa al margen de la confrontación.

| etiquetas: ruben kaplan , europa , chipre , israel , irán , líbano , guerra
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4 comentarios
3 1 3 K 29 actualidad
#1 chavi
Es que Europa no tiene suficiente fuerza militar para responder a EEUU...
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sotillo #2 sotillo
#1 Y a Israel que es el gran Satan
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DrToxic #3 DrToxic
Estoy de acuerdo con el titular: Europa está siendo estratégicamente cobarde y moralmente cínica. Por no haberse plantado ante el genocidio palestino no ahora, sino hace diez o veinte años y haber parado los pies al sanguinario y genocida gobierno israelí.

Y sí, es una vergüenza.
2 K 21
#4 luckyy *
Lo que tiene que hacer el estado judío, asesino y genocida, es desaparecer, que llevan cinco mil años dando por culo con una historia inventada; y Netanyahu y Trump acabar como Hussein o Gadafi, arrastrados por las calles por una turba.

Los judios estadounidenses acabarán perseguidos y expulsados como ocurrió en Europa
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menéame