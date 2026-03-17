Rubén Kaplan / Europa ante Irán: cobardía estratégica y cinismo moral

La misma ceguera táctica quedó expuesta tras el reciente ataque iraní contra Chipre, Estado miembro de la Unión Europea. Incluso frente a una agresión directa en territorio europeo, muchas capitales optaron por interpretar el hecho como un episodio aislado, evitando reconocer la lógica expansiva del conflicto. Esa actitud revela una convicción implícita —y errónea—: que la contención retórica y la prudencia diplomática bastarán para mantener a Europa al margen de la confrontación.