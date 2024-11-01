edición general
RTX 5090 y RTX 6000 PRO dan error de reinicio de virtualización

Las RTX 5090 y RTX 6000 PRO sufren un error de reinicio de virtualización y se ofrecen 1.000 dólares para quien dé con la solución

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Usa AMD...¡Quiero mis 1.000 pavos!
vvjacobo #2 vvjacobo *
1000 dolares? Cuando me pagen un millón de dolares se lo resuelvo. Parece de broma el premio para un problema serio de algo que afecta a empresas forradas.
manuelmace #4 manuelmace *
#2 Eso estaba pensando yo... te dan 1000 pavos y Nvidia gana 1000 millones. Capitalismo! xD
TripleXXX #6 TripleXXX
#2 Por 1k no le limpio ni los contactos :palm:
#3 Cuchifrito
Al menos que el premio de para pagar una de esas tarjetas ¿no?
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#5 NVIDIA {0xae} GeForce RTX {0x2122} 5090 es la GPU GeForce más potente jamás creada... Hasta dentro de un año y medio que sacaremos otra un 10% más rápida, más cara y no vas a necesitar una fuente de alimentación nueva porque te va a compensar empatarle directamente un grupo electrógeno para moverla. Además así controlas el consumo doméstico en galones de gasoil.
#8 NoMeVeas *
#5 xD que putas ratas, ni te costean la gráfica para ,por sino la tienes, qur la pilles e intentes arreglarla.
#9 bizcobollo
Viendo lo que pagan no me extraña que tengan problemas.
