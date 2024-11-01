·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10789
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11394
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7411
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4596
clics
Nunca más ¿para todos?
4748
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
433
Nunca más ¿para todos?
382
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
364
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
461
"Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta": El Gran Wyoming, sobre cómo ha calado el discurso del odio en la sociedad española
523
Wyoming sobre Carlos Herrera y Jiménez Losantos: "Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
76
clics
RTX 5090 y RTX 6000 PRO dan error de reinicio de virtualización
Las RTX 5090 y RTX 6000 PRO sufren un error de reinicio de virtualización y se ofrecen 1.000 dólares para quien dé con la solución
|
etiquetas
:
rtx
,
5090
,
6000
,
pro
,
virtualizacion
6
1
0
K
73
tecnología
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
73
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
Usa AMD...¡Quiero mis 1.000 pavos!
5
K
63
#2
vvjacobo
*
1000 dolares? Cuando me pagen un millón de dolares se lo resuelvo. Parece de broma el premio para un problema serio de algo que afecta a empresas forradas.
4
K
45
#4
manuelmace
*
#2
Eso estaba pensando yo... te dan 1000 pavos y Nvidia gana 1000 millones. Capitalismo!
1
K
19
#6
TripleXXX
#2
Por 1k no le limpio ni los contactos
2
K
24
#3
Cuchifrito
Al menos que el premio de para pagar una de esas tarjetas ¿no?
2
K
33
#5
manuelmace
#3
A partir de 2.099 €:
www.nvidia.com/es-es/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5090/
1
K
20
#7
SeñorPresunciones
#5
NVIDIA
GeForce RTX
5090 es la GPU GeForce más potente jamás creada... Hasta dentro de un año y medio que sacaremos otra un 10% más rápida, más cara y no vas a necesitar una fuente de alimentación nueva porque te va a compensar empatarle directamente un grupo electrógeno para moverla. Además así controlas el consumo doméstico en galones de gasoil.
0
K
12
#8
NoMeVeas
*
#5
que putas ratas, ni te costean la gráfica para ,por sino la tienes, qur la pilles e intentes arreglarla.
0
K
9
#9
bizcobollo
Viendo lo que pagan no me extraña que tengan problemas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente