RTVE se queda sin Campanadas a 19 días: los precedentes y las alternativas a la baja de Buenafuente y Silvia Abril

RTVE se queda sin Campanadas a 19 días: los precedentes y las alternativas a la baja de Buenafuente y Silvia Abril

RTVE se enfrenta a una situación complicada a menos de tres semanas para la emisión de las Campanadas 2025-2026. La baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por motivos de salud del presentador obliga a la Corporación a moverse con rapidez y encontrar una nueva pareja para dar las uvas. Repasamos los precedentes y las alternativas para superar este inusual contratiempo.

