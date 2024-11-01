RTVE se queda sin Campanadas a 19 días: los precedentes y las alternativas a la baja de Buenafuente y Silvia Abril

RTVE se enfrenta a una situación complicada a menos de tres semanas para la emisión de las Campanadas 2025-2026. La baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por motivos de salud del presentador obliga a la Corporación a moverse con rapidez y encontrar una nueva pareja para dar las uvas. Repasamos los precedentes y las alternativas para superar este inusual contratiempo.
| etiquetas: rtve , campanadas , buenafuente , silvia abril , televisión , puerta del sol
Cualquier persona de la sociedad civil valdría, incluso voluntarios de la DANA, joder será por opciones
Yo soy un puto mindundi, literalmente mi empresa soy yo y mi contable. Si me pongo malo no sale la faena, pero si tengo que ir a hacer gestiones físicas al pueblo, y estoy esperando un envío importante, le pido a mi contable que por favor ese día venga sí o sí a la oficina. No digo "ah bueno, pues que le vamos a hacer, me buscaré la vida" en el último momento.
¿De verdad que no contemplan posibles bajas u otros problemas? Acho, qué pereza.
De verdad la gente sigue viendo la tele normal??? Me hago viejoven?.
Rosendo - Chenoa
Bertín Osborne - Cristina Fallarás