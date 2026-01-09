RTVE presenta 'DecoMasters', el talent que revolucionará la decoración y el interiorismo

El talent ‘DecoMasters’ demostrará que “si puedes soñarlo, puedes decorarlo”. El matrimonio formado por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos formadas por Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, son las diez parejas de celebrities.