RTVE presenta 'DecoMasters', el talent que revolucionará la decoración y el interiorismo

El talent ‘DecoMasters’ demostrará que “si puedes soñarlo, puedes decorarlo”. El matrimonio formado por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos formadas por Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, son las diez parejas de celebrities.
Estos programas tipo reality de reforma tienen una curva, empiezan como un programa con mindundis, con premios pequeños y si tiene éxito pues se va "agrandando" el formato, y la gente empatiza porque se ve a ellos mismos reformando casas, luego cuando el publico ya está metido pues te sacan una versión celebrity y la gente como ya tiene una conexión con el formato y el programa pues lo siguen por inercia.
Aquí vieron el éxito y directamente… » ver todo el comentario
Las van a reformar todas?