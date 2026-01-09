edición general
RTVE presenta 'DecoMasters', el talent que revolucionará la decoración y el interiorismo

El talent ‘DecoMasters’ demostrará que “si puedes soñarlo, puedes decorarlo”. El matrimonio formado por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos formadas por Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, son las diez parejas de celebrities.

pitercio
¿Para eso le dan un crédito de 700 millones a RTVE, para que rindan tributo al ridículo y subvencionen inútiles gilipollas?
Pixmac
Aparenta que pasará como el programa de reforma de los hermanos Iglesias. Habrá que ver si pasa del tercer programa.
Battlestar
#2 Porque se saltaron unos cuantos pasos.
Estos programas tipo reality de reforma tienen una curva, empiezan como un programa con mindundis, con premios pequeños y si tiene éxito pues se va "agrandando" el formato, y la gente empatiza porque se ve a ellos mismos reformando casas, luego cuando el publico ya está metido pues te sacan una versión celebrity y la gente como ya tiene una conexión con el formato y el programa pues lo siguen por inercia.

berkut
Lo de reformar casas destrozadas por la DANA no sé cómo encajarlo.

Las van a reformar todas?
juanac
Con el mío sí. No hay democracia sin medios libres y plurales.
Macnulti_reencarnado
Fin de TODAS las tvs públicas YA!!!! No con mi dinero!
