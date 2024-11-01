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“RTVE, calienta que sales”: las Nuevas Generaciones del PP de Madrid celebran que el primer ministro húngaro cierre los informativos públicos

“RTVE, calienta que sales”: las Nuevas Generaciones del PP de Madrid celebran que el primer ministro húngaro cierre los informativos públicos

Los populares han señalado a Silvia Itxaurrondo y Javier Ruiz: “Le quedan dos días los propagandistas oficiales del régimen”

| etiquetas: pp , purga , rtve , amenazas
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11 comentarios
6 1 0 K 67 cultura
Comentarios destacados:      
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
No entiendo, si los propagandistas son los de las TVs secuestradas por la derecha españoloide y sus pseudomedios de régimen tardofranquista.

Es lo que Goebbels llamaba "principio de proyección".
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ostiayajoder #2 ostiayajoder
#1 Lo saben

Saben q la.izquierda solo puede aspirar a los medios publicos.

Por eso quieren cerrarlos
3 K 58
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#2 una polla van a cerrar. Van a hacer como en TLG, Telemadrid, CanalNou y todo lo que pillan, convertirlos en altavoces propagandísticos a su servicio sin ningún tipo de disimulo ni sutileza.
4 K 67
daTO #6 daTO
#4 o como TV3, que más que una televisión es una agencia de colocación de amiguetes,
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Barney_77 #10 Barney_77
#6 Me vas a decir que RTVE no es una agencia de coloacion de amiguetes y "amigas" a día de hoy.
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Barney_77 #9 Barney_77
#4 Como hace cualquier gobierno, sea del color que sea. Hacen de los medios públicos su altavoz de propaganda. Por eso habría que cerrarlos todos. Dejar uno que de noticias 24 horas llevado por funcionarios públicos y con rotación cada x meses. Únicamente así conseguirás una televisión "medianamente" imparcial.
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traviesvs_maximvs #11 traviesvs_maximvs
#9 esa equidistancia sería aceptable si no fuera por la diferencia, para mi abismal, que hay entre la tve del pp y la del psoe. Y mira que el psoe es otra organización de trileros curiosa, pero al cesar lo que es del cesar.
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EldelaPepi #7 EldelaPepi *
#1
Es "principio de transposición", pero se entiende.

Es solo un apunte. No es por corregirte. ;)
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#8 Piscardo_Morao
También pueden empezar por Tele Ayuso, la de Galicia, Canal Sur y demás televisiones autonómicas que hay en las comunidades que gobiernan.

Pero no lo harán porque les gusta tener televisiones manipuladas, lo que no les gustan son las cadenas que no controlan ellos para darse autobombo.
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mariKarmo #3 mariKarmo
Como se entere Toni Cantó le da un parraque
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#5 Bravok1
Las nuevas generaciones del pp, o también conocidos como incels fachas analfabetos que no saben hacer la O con un canuto. Cualquiera de las dos vale.
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menéame