¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría

¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría

La escritora compartió un tuit asegurando que la corporación pública atraviesa una crisis de audiencias, pero los datos oficiales reflejan todo lo contrario.

16 comentarios
Comentarios destacados:      
Thornton #2 Thornton
Ya están los rojos socialcomunistas dando datos...

¡Con lo chulo, contundente e indignante que era el relato!
9 K 117
#8 Pivorexico *
Con toda probabilidad el Tuit de Etxebarría es un plagio , al igual que su bibliografía .
5 K 81
AlienRoja #3 AlienRoja
Lucía Etxebarría, esa mujer que sólo existe cuando suelta alguna burrada.
4 K 51
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Lucia últimamente solo es noticia por sus mentiras o me lo parece a mí?
0 K 20
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao *
Aunque esta semana sin duda me quedo cuando corroboró que en Podemos querían cambiar el nombre de la lotería del gordo porque eso era gordofobia y CORROBORÓ que era una noticia real pero en la misma cuenta que retuiteó pone "cuenta parodia"  media
0 K 20
wildseven23 #14 wildseven23
Habrá copiado mal los datos.
0 K 14
bronco1890 #11 bronco1890
Porcentajes aparte el tema es que cada vez menos gente ve la tele, de todas las cadenas.
0 K 12
#6 luckyy
Patética la seudo escritora está
0 K 11
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo
Vuela este desmentido, para ti, Lucia...
0 K 11
Ratoncolorao #9 Ratoncolorao
Luci lleva días onfire, pero en el desquicie fascista en el que está metida, ayer insinuó que Montero y Belarra entraban juntas al aseo para drogarse (tiene pinta de que ella no se ha drogado nunca, te lo juro por Mafalda). Por supuesto no lo dice abiertamente porque es una cobarde y un mal bicho, pero lo gracioso del tema es que creo que el 90% de mis amigas van al baño juntas y ahora resulta que eso es de drogadictas. A lo que Lucía no va al baño es a lavarse, porque cada día da más dentera verla...  media
1 K 9
#1 el_gran_reset *
A quién le puede interesar el brazo propagandístico del régimen?
1 K 9
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#1 A cualquiera que se de cuenta que todo lo demás (sobre todo en TV, en internet es más variado aunque sigue siendo dominante), es el brazo propagandístico de la oposición.

Para sacar conclusiones válidas hay que conocer todos los puntos de vista, no solo uno.
3 K 45
Escafurciao #10 Escafurciao
A está mujer el empoderamiento se le está llendo de manos.
0 K 7
#15 pirat
A mí me molesta de la tv pública española que promocionen (con mis impuestos) al bichejo ese de la cifuentes y que gran parte de los programas tengan nombre inglés...
0 K 7
unodemadrid #4 unodemadrid
Desde que esta malaslenguas ha subido en audiencia, todo el mundo quiere ver a Cintora haciendo oposición a la oposición. Yo no me creo ninguna noticia hasta que la verifica Silvia Intxaurrondo.
0 K 6
aruleno #16 aruleno *
Esta acaba como los las hipotecas a tipo fijo.
0 K 6

