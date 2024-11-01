Lo que el Rover Chino Zhurong encontró en las profundares del suelo marciano  

Marte pudo haber tenido alguna vez las playas más hermosas de nuestro sistema solar. Durante décadas, la idea de que Marte tuvo océanos en la antigüedad ha sido solo una teoría, pero ahora, un nuevo y sorprendente descubrimiento lo ha cambiado todo. El rover Zhurong ha descubierto la primera prueba definitiva de la existencia de un océano perdido hace mucho tiempo en Marte, con olas y mareas. Este descubrimiento está transformando radicalmente nuestra comprensión del Planeta Rojo y podría finalmente guiarnos hacia donde podríamos encontrarla