De las rosas al cannabis, la odisea de la empresa soriana que cultiva una ‘medicina’ prohibida hoy en España

UUna empresa asentada en la localidad soriana de Garray (760 habitantes) se ha convertido en una de las poquísimas autorizadas en nuestro país para cultivar cannabis medicinal. Tras cuatro años de estudios y trámites, hace un mes creó su primer lote de cultivo, que da pie al inicio de una producción regular. La paradoja es que el producto que la empresa Ondara va a producir, flor seca de cannabis sativa, con propiedades psicotrópicas y medicinales, aunque cuenta con las autorizaciones y bendiciones legales, no puede venderse en España