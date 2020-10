Rosalía nunca estuvo intubada en una UCI. Ni siquiera llegó a estar ingresada cuando se contagió. Pasó dos meses terribles en casa. “Tuve una neumonía que me produjo una pericarditis en el corazón. Como en aquel momento no me trataron, ahora tengo esa dificultad para respirar y ese dolor en el corazón”. “Mi internista está tratando de buscar soluciones. Hemos probado diferentes tratamientos. Pero nada. Tomo 16 pastillas diarias y no noto mejoría”.