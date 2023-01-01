edición general
El negocio del fuego en Castilla y León: Mañueco reparte 110 millones entre una veintena de empresas

Si se suman las cantidades ofertadas sólo para los contratos de prevención y extinción de incendios en los años 2024 y 2025 y para los firmados en 2023 aún vigentes, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha pagado 108,91 millones de euros a estas empresas, tanto para las cuadrillas terrestres –81,64 millones– como para las cuadrillas ELIF (Especialistas en la Lucha contra Incendios Forestales) –16,56 millones– y para las cuadrillas nocturnas –10,71 millones–. Para proveerse de medios aéreos, entre aviones y helicópteros, Castilla y León

3 comentarios
Khadgar #1 Khadgar
Para que luego digan que no son grandes gestores. :troll:
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 "En la adversidad, se crecen". xD
Milmariposas #2 Milmariposas
¿Y a los muertos, quién les paga? ¿Y a las familias de esos muertos?
