Rompiendo ventanillas y a tiros: nuevo capítulo de violencia desmedida de la policía antimigratoria de Trump

La otra cara: Por su parte, los agentes del ICE justificaron los disparos asegurando que el conductor trató de atropellarlos, para después darse a la huida.

Andreham
Te aparecen unos tipos encapuchados que se niegan a identificarse y tienes que agachar la cabeza e irte con ellos.

Si les intentas "atropellar" y huir, está justificado que te peguen tiros. Aunque no sepas quienes son porque van encapuchados y se niegan a identificarse.
Varlak
#1 bueno, técnicamente no sabemos si son agentes del ICE
ochoceros
#1 Que tiren más de segunda enmienda para defenderse.
Verdaderofalso
Que te aparezcan unos tipos encapuchados, sin distinción de ningún tipo ni acreditación, armados y te quieran detener o mejor dicho secuestrar porque no sabes ni quienes son…

Un plan sin fisuras
YeahYa
#8 Que sí, que le metes muro de pago a las cookies. ¿Lo haces en todas las noticias o solo cuando estás profundamente aburrido y sin conversación en casa?
YeahYa
Un tal @atxesun ha votado "muro de pago" a la noticia. En fin...
atxesun
#7 ¿Cómo? En fin ¿qué?  media
Laro__
No hagáis comparaciones injustas. ICE es una agencia gubernamental contemporánea. Los grupos paramilitares nazis como las SA o las SS operaban en un contexto histórico totalitario distinto, con el objetivo explícito de imponer una ideología de supremacía racial mediante la violencia y la intimidación. Nada que ver.

creo...
laruladelnorte
Por su parte, los agentes del ICE justificaron los disparos asegurando que el conductor trató de atropellarlos, para después darse a la huida. Algo que, sin embargo, no se ve reflejado en las imágenes.
Como si fuera poco, además, los agentes del ICE irrumpen en su casa más tarde, enfrentándose también con los vecinos. Así termina otro nuevo capítulo de violencia de los agentes del ICE que convierte el miedo en el día a día de los migrantes en un EEUU al más puro estilo 'trumpista'.

Cada vez se parecen más al salvaje Oeste.
ContinuumST
#3 Nunca dejó de serlo.
LoboAsustado
Y que esto pase en un país con mas armas de fuego que habitantes... en fin, cualquier dia se va a liar la cosa pero muy parda.
